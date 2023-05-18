В Шахтерске приступят к ремонту поврежденной боевыми действиями в 2014 году гимназии

Своими силами в учебном заведении установили новые стеклопакеты, а теперь Сахалин взялся провести там капитальный ремонт. Фото: ТГ/Пушилин

Со следующей недели в единственной гимназии Шахтерска приступят к капитальному ремонту кровли и фасада. Работы будут проходить при поддержке Сахалинской области, которая выступает регионом-шефом для города. Об этом сообщила ДАН директор учебного заведения Людмила Горчева.

Она напомнила, что здание гимназии пострадало от боевых действий в 2014 году. Тогда были частично повреждены кровля, актовый зал и остекление. Своими силами в учебном заведении установили новые стеклопакеты. А теперь Сахалин взялся провести в Шахтерской гимназии капитальный ремонт.

По словам Горчевой, ремонтные работы стартуют с 25 мая. Строители отремонтируют кровлю общей площадью 2800 м², фасад на площади 3440 м², отмостки здания и входные группы. Кроме того, в планах подрядчика - простелить новый асфальт во дворе школы. Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

Напомним, в Шахтерске утвердили план работы на 2024 год. Отремонтировать школы, поликлинику и дворец культуры также поможет Сахалинская область.

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