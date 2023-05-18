Денис Пушилин обсудил с врио губернатора Чукотки планы по восстановлению Дебальцево

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с врио губернатора Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Фото: t.me/pushilindenis

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с врио губернатора Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, где обсудил возможность взаимовыгодного сотрудничества между регионами и планы по восстановлению Дебальцево - так как Чукотка стала шефом этого города. Информацию о встрече руководитель Республики разместил в своем телеграм-канале.

Пушилин поблагодарил жителей Чукотки за поддержку Донбасса и выразил уверенность, что регионы смогут эффективно взаимодействовать, ведь для единомышленников и расстояние - не помеха.

- У нас абсолютно точно есть точки соприкосновения. Мы с видением перспективы рассматриваем развитие экономики, даже несмотря на то, что пока еще специальная военная операция не закончена, - сказал он.

В свою очередь, Владислав Кузнецов отметил, что Чукотка гораздо ближе к Донбассу, чем кажется. Более 300 жителей этого региона сегодня участвуют в СВО. Жители края готовы помогать и восстановлении ДНР.

- Полномасштабно готовы включаться, ставьте задачу, и мы с радостью будем помогать вам, - заявил он.

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