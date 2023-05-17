В ДНР почтили память командира легендарной интербригады «Пятнашка» Мамая, погибшего при защите Донбасса пять лет назад

Настоящий воин и защитник русского народа ушел в бессмертный батальон. Фото: ТГ/Пушилин

Пять лет назад при обороне ДНР погиб командир легендарной интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев (позывной «Мамай»). Настоящий воин и защитник русского народа ушел в бессмертный батальон. Жители Республики запомнили его как отважного бойца и человека с твердой жизненной позицией. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Человек истинных ценностей и твердых убеждений, он был живым олицетворением всего многонационального народа России: по духу - русский, по крови - осетин, по-донбасски - гордый, - вспоминает он качества легендарного командира.

По словам Пушилина, когда враг пришел на донецкую землю, Мамай не смог остаться в стороне и встал на защиту мирных жителей.

- Отважный воин, талантливый командир, верный друг. Светлая память Олегу Мамиеву. Мы помним, брат! - написал лидер Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Недели провела в погребе во время ожесточенных боев»: 14-летняя художница из Марьинского района запечатлела лица военных, освободивших ее село

В Донецке открылась выставка портретов бойцов СВО «Дневник Vиктории» (подробнее)