Четыре тысячи бойцов - операторов БПЛА подготовили за год в Донецке

Военнослужащие штудируют новые тактики применения беспилотников в боевых условиях. Фото: ТГ/Пушилин

Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке продолжает обучать бойцов управлению беспилотниками. Курсы подготовки за год прошли здесь уже 4 тысячи человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя Республики, за этот год Республиканский центр беспилотных систем проделал огромный путь.

- Что называется, все совпало: огромная потребность в навыках применения БПЛА на фронте, а также желание решить этот вопрос профессионалов своего дела, - отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что обучение в центре проводят на самом высоком уровне. Инструкторы штудируют с будущими операторами БПЛА новые тактики применения беспилотников в боевых условиях. За год таким навыкам удалось обучить четыре тысячи человек.

- Благодарю руководителя Центра - офицера с позывным Инок, а также всех, кто внес свой вклад в создание условий для существования РЦБС. Дальнейших успехов в деле повышения боеспособности наших подразделений! - написал Пушилин.

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