В ДНР показали, как готовят пулеметчиков и специалистов тактической медицины

Сейчас на одном из фронтовых полигонов специалисты готовят очередную группу спецов. Фото: ТГ/Пушилин

Одним из передовых центров специальной боевой подготовки в Донецкой Народной Республике стал Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. Сейчас на одном из его полигонов специалисты центра готовят очередную группу спецов. Это стрельбище, говорят, заприметили еще при первом командире «Спарты» Арсене Павлове.

Сейчас на одном из фронтовых полигонов специалисты готовят очередную группу спецов. Фото: ТГ/Пушилин

Артем Жога показал полигон центра, который заприметили еще при первом командире «Спарты» Арсене Павлове. Фото: ТГ/Пушилин

О том, как проходит подготовка военнослужащих в условиях, максимально приближенных к боевым, рассказал в свое телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко в сопровождении командира легендарного подразделения «Спарта» Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок он ознакомился, чему и в каких условиях здесь обучают бойцов.

Сергей Кириенко и Денис Пушилин ознакомились с полевыми условиями подготовки бойцов. Фото: ТГ/Пушилин

- Тут отрабатывают не только продвинутые навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины, - проинформировал Денис Пушилин.

Бойцы отрабатывают также продвинутые навыки управления БПЛА. Фото: ТГ/Пушилин

Бойцы отрабатывают также продвинутые навыки управления БПЛА. Фото: ТГ/Пушилин

Как пояснил инструктор, пулеметчик - это, на самом деле, самое важное сейчас направление, на которое делается основной упор в подготовке. На полигоне есть несколько рубежей, с которых ведется огонь, и так называемые «качели» - для отработки стрельбы по движущимся целям. Имеется также полевой командный центр управления беспилотниками, где тоже проходят интенсивные тренировки. Готовят солдат опытные офицеры, среди которых есть и те, кто готовил «золотой» состав «Спарты» и по праву считается старожилами в огневой и боевой подготовке во всей России.

Флагман среди центров специальной боевой подготовки - Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. Фото: ТГ/Пушилин

Уточняется, что за время существования Республиканского центра беспилотных систем в нем прошли курсы уже несколько тысяч бойцов. По словам врио Главы ДНР, это ощутимо повысило боеспособность воинских подразделений Республики.

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