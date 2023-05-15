Мэр Горловки Приходько опроверг информацию о поднятии украинского флага над зданием горадминистрации

Иван Приходько выступил с заявлением в своем телеграм-канале. Фото: ТГ/Приходько

Мэр Горловки Иван Приходько назвал фейком информацию о поднятии украинского флага над зданием администрации города. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.

- Сегодня ночью вышло два фейка, не знаю, с чего родившиеся. Первый фейк о том, что на здание горловской администрации поднят украинский флаг. Мы все на работе. Безусловно, никто никаких флагов здесь не поднимал, однозначно, - подчеркнул он.

Вторым фейком мэр Горловки назвал слухи про якобы объявленную им всеобщую мобилизацию.

- Это тоже не соответствует действительности, - заявил мэр, напомнив жителям о том, что доверять нужно только официальным источникам.

По словам Приходько, пока в городе все нормально, за исключением ежедневных усилившихся обстрелов. Сегодня их жертвой стал еще один человек. Так, сообщается, что в результате обстрела поселка шахты имени Изотова на улице Черняховского был ранен мужчина 1959 года рождения. Также повреждены частный дом и ЛЭП.

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