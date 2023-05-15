Прием экзаменов на водительские права в ДНР возобновят с 16 мая

О дате и времени проведения экзаменов обучающихся заблаговременно проинформируют в автошколах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике возобновят прием экзаменов на право управления транспортными средствами. С 16 мая их можно будет сдать во всех подразделениях МРЭО. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

- С 16 мая 2023 года во всех подразделениях МРЭО УГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике возобновляется работа по приему экзаменов у кандидатов в водители транспортных средств, окончивших автошколы, - проинформировали в ведомстве, уточнив при этом, что экзамены будут проходить в составе организованных учебных групп. О дате и времени их проведения обучающихся заблаговременно проинформируют в автошколах.

Сообщается также, что возобновляется прием экзаменов для тех, кто желает вернуть себе водительские права после их лишения.

Отметим, что прием экзаменов на право управления транспортными средствами в ДНР приостановили в конце 2022 года из-за перехода на российские стандарты.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР приняли более 57 тысяч заявлений на регистрацию транспорта и выдачу прав. До 2023 года заменить права в Республике можно будет без сдачи экзаменов.

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