Сотрудники полиции ДНР приняли более 57 тысяч заявлений на регистрацию транспорта и выдачу прав

Выдача новых знаков проходит и в ЛНР (архивное фото)

Сотрудники Госавтоинспекции МВД ДНР приняли более 57 тысяч заявлений на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений. Обменять документы и номерные знаки можно в любом МРЭО Республики. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— На 1 марта 2023 года подразделениями МРЭО Госавтоинспекции МВД по ДНР принято более 33 тысяч заявлений на замену водительских удостоверений, а также около 24 тысяч заявлений на замену регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на транспортные средства, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что до 01 января 2026 года замена водительских удостоверений будет проходить без сдачи экзаменов на право управления транспортом, без медицинского освидетельствования, а также без взимания государственной пошлины. Для подачи заявления нужно предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо вид на жительство в РФ), документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ДНР и водительское удостоверение, выданное ранее.

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