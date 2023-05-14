Оркестр из Мариуполя отправился на гастроли по городам России

Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. Фото: Министерство культуры ДНР

Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр донецкой государственной академической филармонии отправился на гастроли, сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Музыканты в рамках проекта «Мы – Россия» ФГБУК РОСКОНЦЕРТ выступят в шести городах России: Кинешме, Иваново, Владимире, Вологде, Кимрах и Твери, - сообщает пресс-служба Минкульта.

14 мая мариупольский оркестр под управлением дирижера Василия Шакулы и артисты из Донецка - Екатерина Гладышева (вокал), Николай Бобровский (вокал), Иван Самофалов (гитара), Ростислав Горбачёв (ведущий) отправились на гастроли.

Музыканты представят слушателям программу «Попурри из Донбасса». В ней - «Шахтерский характер», «Мое Отечество Донбасс», мелодии из кинофильмов - «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Долгая дорога в дюнах», классические произведения – «Шторм» А. Вивальди, «Танец с саблями» А. Хачатуряна и многое другое.

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