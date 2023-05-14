В Донецком ботаническом саду высадили грабовую аллею

Донецкий ботсад Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду взамен аллеи старых грецких орехов высадили молодые грабы. Об этом рассказала директор учреждения Светлана Приходько.

- Нашим аллеям более полувека и, естественно, они стареют, мы убрали аллею ореха грецкого, который уже фактически состарился и умер. Но вместо него мы постепенно высаживали аллею граба, он уже хорошо подрос, - сообщила Светлана Приходько.

Ранее пресс-центр Сада сообщал, что сад злаков в ботсаду появится в ближайшее время. Также там началась реконструкция розария.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений.

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