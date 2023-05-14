Проблему повышения выплат медикам в ДНР помогут решить профсоюзы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Руководство отраслевого республиканского профсоюза взаимодействует с российским коллегами по вопросу повышения выплат работникам сферы здравоохранения ДНР. Об этом ДАН сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения (ПРЗ) ДНР Александр Авдеев.

- На этой базе (центрального комитета ПРЗ РФ) создана комиссия, и все вопросы, которые сейчас есть по оплате труда, мы отсылаем туда. Они отстаивают наши права, мы в тесном контакте работаем, - сказал Александр Авдеев.

По его словам, на сегодняшний день за счет увеличения примерно на 20 процентов фонда оплаты труда, выросла зарплата медиков. В частности, заметно увеличились выплаты средних и младших медработников. При этом есть некоторые проблемы с увеличением выплат бухгалтерам, водителям, сотрудникам, работающим во вредных условиях труда.

- Нам обещают, что сейчас этот процесс выровняется. Чтобы подтянуть их тоже по зарплате, хотя бы на 20 процентов, - отметил Александр Авдеев.

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