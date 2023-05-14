В ежегодной сессии центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева примут участие врачи из ДНР

Обследование пациентов в ДоКТМО Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Двое врачей Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) отправились на научные медицинские форумы в Москву. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Русский центр.

Анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии (кардиохирургии) ДоКТМО Сергей Делиев и Михаил Ханча примут участие в работе XXVI Ежегодной сессии Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и Всероссийской конференции молодых ученых в Москве.

- Ежегодно в рамках сессии освещаются новейшие подходы в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и смежной патологии. В программе - множество тематических заседаний, симпозиумов, круглых столов, дебатов, в ходе которых у участников будет возможность не только прослушать доклады ведущих российских и зарубежных специалистов, но и задать вопросы авторитетным экспертам различных специальностей, - отметили в Русском центре.

Работа форумов продлится с 14 по 16 мая.

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