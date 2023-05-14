Мэр Горловки Приходько: Трое горожан ранены при обстреле украинских боевиков

Женщина ранена в квартире многоэтажки. Фото: Администрация Горловки

Сегодня, 14 мая, в прифронтовой Горловке в центре города ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Количество раненых в результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ мирных граждан возросло до двух. По проспекту Победы, 126 ранена женщина, - рассказал мэр.

Ранее Приходько сообщал о ранении мужчины и женщины на проспекте Победы.

Сегодняшний обстрел начался с 09:15. По данным СЦКК, противник выпустил по Горловке 16 снарядов калибром 152 миллиметра.

Напомним, что в ДНР за прошедшие сутки погибли два мирных жителя, в том числе ребенок, одиннадцать – ранены.

На донецком направлении боевики совершили 28 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО.

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