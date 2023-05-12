Более 40 педагогов Макеевки наградят премиями за лучшие результаты социальной практики

Учителя стараются приобщить школьников к общественно-полезным делам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Макеевке наградят премиями более 40 педагогов. Их отметят за достижения в социальной практике. Об этом сообщила ДАН представитель всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» из ДНР Людмила Байдалова.

Она уточнила, что церемония награждения состоится 17 мая.

- Семнадцатого мая в Макеевке будет награждение большого количества педагогов, номинантов Народной премии за лучшие социальные практики. Каждый месяц по всей России отбирается 100 лучших практик и за этот учебный год в Макеевке таких социальных практик 63, они сделаны 44 классами, - пояснила она.

Социальная практика - это общественно полезное дело, которое педагоги предлагают выполнить школьникам после просмотра и обсуждения одного из киноуроков. Например, организовать концерт, благоустроить территорию, высадить деревья, адресно помочь горожанам и тому подобное.

- Дети смотрят фильм, обсуждают и в результате инициируют какое-то доброе дело, и вот таких добрых дел сделано в одной только Макеевке больше, чем в любом другом регионе России, - рассказала представитель проекта.

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