Правительство Москвы отремонтирует в Донецке более 50 школ и детских садов

Обновленные школы примут учеников после прекращения обстрелов. Фото: Толстыкина/ТГ

Правительство Москвы восстановит в Донецке 28 школ и 27 детских садов. Ремонт также коснется трех медицинских учреждений и сетей тепло-, водо- и электроснабжения. Об этом мэр Донецка заявил в ходе прямой линии.

— Правительство Москвы продолжает помогать Донецку. В 2023 году специалисты из региона-шефа отремонтируют в городе 28 школ и 27 детских садов, а также три медицинских учреждения. Заменить также планируют сети водо-, тепло- и энергоснабжения, — подчеркнул мэр.

Кулемзин добавил, что о выходе на очное обучение в Донецка пока говорить нельзя. Украинские боевики целенаправленно обстреливают школы, порядка 70 из них подвергались повторным обстрелам по три-четыре раза.

— В Донецке 180 детских садов и 158 школ, все они работают в дистанционном формате. Такое решение далось нам нелегко, но когда на чаше весов с одной стороны находятся жизнь и здоровье детей, а с другой — негативные последствия дистанционного формата, то нам пришлось выбрать первый вариант. Мы понимаем, что дети должны учится в школе, но на сегодняшний момент это невозможно, — отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что ремонт образовательных учреждений все-таки продолжится, и обновленные школы и детсады смогут принять учеников, когда прекратятся обстрелы.

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