Мэр Кулемзин: ВСУ обстреливали десятки школ в Донецке до пяти раз

Последствия обстрела школы в прифронтовом поселке Александровка на западной окраине Донецка. Фото: ДНР онлайн

Десятки школ в Донецке обстреливались украинскими боевиками до пяти раз, притом, что те точно знали, по каким объектам наносят удары. Об этом в ходе прямой линии с жителями сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Порядка 70 школ города Донецка до пяти раз обстреляны подряд. Укронацисты прекрасно знают, по каким объектам они бьют, - отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что в такой ситуации о выходе на очное обучение детей в Донецке пока говорить нельзя. В городе 180 детских садов и 158 школ, все они работают в дистанционном формате.

- Такое решение далось нам нелегко, но когда на чаше весов с одной стороны находятся жизнь и здоровье детей, а с другой - негативные последствия дистанционного формата, то нам пришлось выбрать первый вариант. Мы понимаем, что дети должны учится в школе, но на сегодняшний момент это невозможно, - заявил глава мэрии.

Напомним, что ремонт образовательных учреждений в Донецке все-таки продолжится. Правительство Москвы отремонтирует в городе более 50 школ и детских садов.

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