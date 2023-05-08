Обстрелом ВСУ ранена женщина в пригороде Горловки

Пострадавшей занимаются медики
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня утром под огнем ВСУ оказался поселок шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки. В результате обстрела там получила ранения мирная жительница. Об этом сообщили в администрации города.
- Обстрелом украинских террористов ранена мирная горловчанка в поселке шахты имени Гагарина, - проинформировали местные власти.
Сообщается также, что вследствие обстрела со стороны ВСУ в поселке прямым попаданием вражеского снаряда был поврежден дом по улице Гречко, 53. Также повреждена пристройка по улице Гречко, 42 в результате прямого попадания украинского снаряда.
Тем временем Донецк подвергся обстрелам ВСУ восемь раз за сутки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР. Он уточнил, что в направлении Петровского, Киевского и Кировского районов украинские боевики выпустили 38 снарядов калибром 152 и 155 мм. В результате обстрелов были повреждены частные и многоквартирные жилые дома.
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