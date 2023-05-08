При обстреле Донецка со стороны ВСУ были повреждены частные и многоквартирные дома

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что в направлении Петровского, Киевского и Кировского районов украинские боевики выпустили 38 снарядов калибром 152 и 155 мм. В результате обстрелов были повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

- В Петровском районе повреждены многоквартирные и частные дома по улице Стаханова, Невельской, Кировоградской, - перечислил Кулемзин.

По данным СЦКК, всего за прошедшие сутки противник обстрелял районы семи населенных пунктов в ДНР, выпустив по ним 187 артиллерийских снарядов. Под огнем оказались также Макеевка, Горловка, Широкая Балка, Благодатное, Ольгинка и Владимировка. В Республике сообщили о гибели гражданского лица - мужчины, в Петровском районе Донецка. Обстрелами ВСУ были повреждены 18 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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