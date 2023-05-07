Более 50 бойцов из ДНР приняли участие в акции «Своих не бросаем» на территории комплекса «Самбекские высоты»

Акция впервые прошла на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Фото: Скриншот видео ТАСС
Более 50 военных из ДНР приняли участие в акции «Своих не бросаем» на территории комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцполитики ДНР
Всероссийская акция «Своих не бросаем» впервые прошла на территории народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области для участников специальной военной операции (СВО).
- Более 50 участников СВО из ДНР, которые проходят реабилитацию в Таганроге, благодаря общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР», возложили цветы к памятнику «Советскому солдату - победителю», - говорится в сообщении. - В возложении цветов также принимал участие заместитель министра труда и соцполитики ДНР Владислав Морозов.
В ходе торжественной церемонии участникам СВО вручили медали от «РУСИЧИ-ЦЕНТР».
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приглашение на Парад в Москве и персональные концерты: Как в ДНР поздравляют ветеранов накануне Дня Победы
В ДНР чествуют ветеранов Великой Отечественной войны (подробнее)