Более 50 бойцов из ДНР приняли участие в акции «Своих не бросаем» на территории комплекса «Самбекские высоты»

Акция впервые прошла на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Фото: Скриншот видео ТАСС

Более 50 военных из ДНР приняли участие в акции «Своих не бросаем» на территории комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцполитики ДНР

Всероссийская акция «Своих не бросаем» впервые прошла на территории народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области для участников специальной военной операции (СВО).

- Более 50 участников СВО из ДНР, которые проходят реабилитацию в Таганроге, благодаря общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР», возложили цветы к памятнику «Советскому солдату - победителю», - говорится в сообщении. - В возложении цветов также принимал участие заместитель министра труда и соцполитики ДНР Владислав Морозов.

В ходе торжественной церемонии участникам СВО вручили медали от «РУСИЧИ-ЦЕНТР».

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