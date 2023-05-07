В селах рядом с Донецком сотрудники московской энергокомпании восстановили три мемориала Великой Отечественной войны

«Огонь памяти» был отремонтирован специалистами «Мосгаза». Фото: ТГ/Кулемзин

Мемориалы погибшим воинам времен Великой Отечественной войны в селах Андреевка, Любовка и Доля к югу от Донецка были восстановлены силами сотрудников АО «Объединенная энергетическая компания» из Москвы.

Сегодня у одного из мемориалов в селе Андреевка прошло памятное мероприятие. В церемонии возложения цветов приняли участие глава Ленинского района Донецка Татьяна Темникова, заместитель генерального директора «Объединённой энергетической компании» Борис Клюйков и другие сотрудники.

- Работники АО «ОЭК» в преддверии 9 мая вернули прежний вид изувеченным временем памятникам и мемориальным стенам с орденами. Восстановили фигуру Скорбящей матери, а также гробницы воинов Советской Армии, погибших при освобождении села Андреевка от немецко-фашистских захватчиков, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что фамилии многих похороненных здесь остались неизвестны, но Подвиг их бессмертен.

Здесь же был отремонтирован «Огонь памяти», технические работы и реконструкцию газового оборудования провели специалисты АО «МОСГАЗ».

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