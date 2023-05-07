В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб пожилой мужчина

Петровский район снова под обстрелом. Фото: Архив ДНР Онлайн

Сегодня, 7 мая, погиб мирный житель вследствие обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что погибший — мужчина 1950 года рождения. Во время очередного артобстрела он находился в частном доме по улице Кировоградской, 74.

Также по данным представительства ДНР в СЦКК в Петровском районе зафиксированы следующие разрушения: ул. Невельская, 61 и ул. Кировоградская, 74 – частные жилые дома. На ул. Стаханова, 20 – прямое попадание в многоквартирный жилой дом. На ул. Стаханова, 6 – поврежден многоквартирный жилой дом. Зафиксировано возгорание на территории ЧП "ПАСсервис" по ул. Автобазовской.

В Петровском районе обесточены 34 трансформаторные подстанции в посёлках шахты Челюскинцев и Жилплощадка. Без электроснабжения 3400 абонентов.

Напомним, за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2013 г.р., в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.

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