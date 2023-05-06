Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка

Две женщины погибли при обстреле Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две женщины погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими боевиками.

- В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины – 1937 и 1976 годов рождения, - заявил Алексей Кулемзин.

В СЦКК ДНР уточнили, что одна жительница Донецка погибла при обстреле в 10:45 по переулку Красноармейcкому, 7. Еще одна дончанка погибла в 17:40 по улице Ингулецкой, 2.

Также сегодня, 6 мая, в Донецкой Народной Республики были ранены четверо мирных жителей.

- В Петровском районе по переулку Красноармейcкому, 8 пострадали женщина 1993 года рождения и ребенок - мальчик 2013 года рождения, - сообщили в СЦКК ДНР. - По ул. Ургальской, 23 ранен мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения.

На текущий момент украинские боевики выпустили по жилым кварталам ДНР более 160 боеприпасов.

- Украинские военные стреляют по мирным жителям целенаправленно, - говорит жительница Петровского района Екатерина Глушко. – Снаряды прилетают в жилые дома, страдают мирные жители. ВСУ делают это специально.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ выпустили 358 единиц различных боеприпасов по Республике. Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский район), Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Сладкое, Степное, Владимировка.

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