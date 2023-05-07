В Торезе к концу лета откроются современные спорткомплексы

На стадионе ДЮСШ № 1 отремонтируют кровлю, фасад и трибуны. Фото: Скриншот видео ТГ/Солнцев

Современный спорткомплекс появится к концу лета на месте разрушенного стадиона детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) № 1 в Торезе. Такие же планы и по территории ДЮСШ № 2.

- Благодаря поддержке дальневосточного «шефа» (Приморского края – Авт.) в Торезе обновляются спортивные площадки. Работа, что называется, кипит на территориях сразу двух ДЮСШ, - написал сегодня в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Восстановление ДЮСШ № 1 подрядчики решили начать с ремонта крыши, фасада и замены окон, чтобы закрыть тепловой контур. Сейчас проводят демонтаж кровли, бетонных конструкций трибун и штукатурного покрытия фасада. Приступили к установке новых оконных конструкций.

- Приморцы планируют навести порядок и во внутренних помещениях, - отметил премьер министр.

В ДЮСШ № 2 такие работы уже ведутся, сейчас специалисты ремонтируют полы в спортзале и делают разметку помещения перед укладкой межкомнатных перегородок.

- Зная, с каким упорством работают дальневосточники, насколько ответственно подходят к делу, не сомневаюсь, что уже к концу августа на месте недостроенного спортзала будет современный спортивный комплекс, - подчеркнул Солнцев.

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