Дороги, водоводы, объекты культуры и спорта: Как Приморский край восстанавливает Торез на востоке ДНР

Регионы-шефы продолжают восстановление населенных пунктов ДНР Фото: Александр ИВАНОВ

В этом году Приморский край поможет подшефному Торезу с ремонтом и восстановлением нескольких важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в администрации Тореза.

- На 2023 год администрацией города Тореза совместно с Приморским краем запланировано выполнение ремонтно-строительных работ на восьми объектах, включенных в бюджет региона-шефа. В частности, это ремонт трех участков дорог, двух объектов культур и двух - спортивных, замена участка водовода, - рассказали в мэрии.

В Торезе идут восстановительные работы. Фото: t.me/solntsev_dnr

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев отметил, что приморцы работают в Торезе ударными темпами и уже есть определенные результаты.

- Бригады дорожных строителей ремонтируют сразу три участка дорог в Торезском городском округе. На участке, соединяющем улицы Мира и Белова с подъездом к железнодорожному переезду, дорожники расчистили проезжую часть и обочины, заменили основание и уже укрепляют его щебеночно-песчаной смесью, - рассказывает Солнцев. - На самой улице Мира сняли старое дорожное покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя. Завершили фрезерование и на отрезке от улицы Энгельса до центральной городской больницы, сейчас здесь устанавливают новый бордюрный камень.

Премьер-министр ДНР отметил, что общая протяженность трех участков – более 6 километров.

- Их ремонт обеспечит нормальные условия для транспортного сообщения между Торезом и двумя поселками – Пелагеевкой и Рассыпным, - говорит Евгений Солнцев. - Окончание работ запланировано на август, но подрядчик заверяет – если позволят погодные условия, завершат раньше.

В Торезе идут восстановительные работы. Фото: t.me/solntsev_dnr

Также специалисты из Приморского края сейчас занимаются обновлением городской сети водоснабжения. В одном из микрорайонов, по словам Председателя Правительства Республики, специалисты подрядной организации полностью заменили кольцевой водовод.

- Строительно-монтажные работы по укладке новых труб полностью завершены. Сейчас проводятся пусконаладочные мероприятия. До ввода объекта в эксплуатацию осталось уладить некоторые формальности и благоустроить территорию вокруг, - рассказывает Евгений Солнцев. - Но останавливаться на этом приморцы не собираются, разрабатывается проект переврезки водовода к близлежащим домам. Не считая этого участка, при содействии региона-шефа в городе заменили около 12 километров водоводов. Модернизация сети, безусловно, позволит повысить качество водоснабжения в Торезе.

Напомним, что в прошлом году Приморский край восстановил в подшефном Торезе порядка 20 объектов, а также поставил в город коммунальную технику.

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