Тульская область восстановит школу на 1 229 мест в Мариуполе к 1 сентября

Тульские специалисты восстанавливают школу в Мариуполе. Фото: Правительство Тульской области

В Мариуполе тульскими специалистами ведутся масштабные работы в школе на 1 229 мест. Она готова более, чем наполовину. Строители уже проложили внутренние инженерные сети, сейчас ведется ремонт фасада и завершается прокладка наружных инженерных коммуникаций. Также специалисты выполняют чистовую отделку помещений, монтируют ограждение.

Благоустраивается и пришкольная территория. На ней появятся спортивные площадки для школьников, малые архитектурные формы, зеленые насаждения.

В областном правительстве отметили, что новая школа откроется к началу учебного года - 1 сентября.

Восстанавливают 21 дом в Мариуполе

5 мая министр строительства Тульской области Кира Игнатчик прибыла с визитом в Мариуполь, где проинспектировала ход восстановления объектов на территории города, которая находится под шефством региона.

Тульские специалисты восстанавливают 21 дом в Левобережном районе Мариуполя. На пяти домах комплексный ремонт выполняется за счет федеральных средств - в домах восстанавливают крыши, перекрытия, инженерные сети, выполняют замену окон и дверей, ремонтируют подъезды. За счет денег из регионального бюджета будут отремонтированы фасады и балконные плиты, а в двух домах - заменят лифты.

Тульские специалисты восстанавливают 21 дом в Мариуполе. Фото: Правительство Тульской области

Рады видеть результаты работы

В областном правительстве сообщили, что в прошлом году тульские специалисты комплексно восстановили 16 многоквартирных домов. В этом году в этих домах отремонтируют фасады. Что важно - работы ведутся с опережением сроков.

- Особенность нашего региона - это комплексный подход при выполнении работ. Мы не только восстанавливаем дома, но и заботимся о внешнем облике города, а также комфорте жителей и детей на придомовых территориях. Значительная часть жителей уже вернулась в свои квартиры. Многие знают тульских строителей в лицо и в каждом доме благодарят Губернатора Алексея Дюмина. Мы рады видеть результаты нашей работы и возвращение людей к нормальной жизни, - говорит министр строительства Тульской области Кира Игнатчик.

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