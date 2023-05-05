Образовательные учреждения Донецка получили оборудование для пищеблоков

В доставке оборудования оказали содействие сотрудники МЧС России. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецк продолжает поступать шефская помощь от Москвы. На этот раз столица России передала сюда новое холодильное оборудование для пищеблоков учебных заведений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Продолжает поступать помощь от шефа-региона города Москвы. Сегодня доставили холодильное оборудование для пищеблоков образовательных учреждений города Донецка. В очередной раз выражаем благодарность за оказание помощи, - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках гуманитарной помощи Москва передала Донецку порядка двух тысяч школьных досок, а также спортивное оборудование. Их распределят по школам города. Ранее подшефные луганские детсады получили от Департамента образования и науки города Москва 632 комплекта игровой мебели. Педагоги, дети и родители очень благодарны москвичам за такой щедрый подарок.

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