В ДНР начали мониторить цены на жизненно необходимые лекарства

Попытки неоправданного завышения цен на лекарства пресекут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике начали мониторить цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Об этом сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по ДНР.

- В целях организации мониторинга цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, Росздравнадзором были направлены письма в Минздрав ДНР об определении перечня аптечных и медицинских организаций для участия в мониторинге цен на ЖНВЛП и порядке регистрации респондентов в системе мониторинга на специальной вкладке сайта Росздравнадзора, - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что в системе мониторинга цен уже зарегистрировались шесть респондентов из Республики. В марте они внесли более 12,2 тысячи записей о ценах на лекарственные препараты, в апреле сделали около 11,7 тысячи пометок.

Напомним, ранее в ДНР назвали причину резкого подорожания лекарств и медицинских изделий. Ее видят в нежелании ведущих фармацевтических фирм и заводов напрямую сотрудничать с реализаторами в Республике из-за возможного наложения санкций.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в ДНР продолжают дорожать лекарства: причины и мнения экспертов

«Комсомолка» разбиралась в ситуации (подробнее)