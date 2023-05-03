Власти ДНР решили проблему с официальным трудоустройством жителей освобожденных территорий

Власти Республики решили проблему, которая доставляла неудобства жителям освобожденных городов и поселков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецкой Народной Республики решили проблему, которая мешала жителям из освобожденных территорий устраиваться на официальную работу в ДНР. В трудовых книгах отсутствовала запись об увольнении с предыдущего места работы, что не позволяло занимать новые должности. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Сегодня на заседании Правительства эту ситуацию урегулировали. Постановили, что датой прекращения трудовых отношений в таких обстоятельствах признается дата издания Главой Республики указа о создании местной администрации либо о включении населенного пункта, на территории которого работником фактически осуществлялась трудовая деятельность, в зону влияния и ответственности соответствующей местной администрации, — подчеркнул Солнцев.

Председатель добавил, что записи в трудовую книгу должен внести новый работодатель.

— Обращаю внимание, что данная норма не распространяется на лиц, чья профессиональная служебная деятельность регулируется специальными законами, — добавил Евгений Солнцев.

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