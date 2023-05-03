В настоящий момент в мастерской восстанавливают утраченные фрагменты головы, плеч, руки с кистью. Фото: РВИО

Спасением памятника Архипу Куинджи в Мариуполе занимаются военные историки. После реставрации его вернут на законное место. Планируется, что обновленный памятник установят 1 июля. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе.

Там отметили, что реставрация памятника Архипу Куинджи, пострадавшего в ходе обстрелов ВСУ в Мариуполе, ведется полным ходом.

- В настоящий момент в мастерской восстанавливают утраченные фрагменты головы, плеч, руки с кистью, - рассказали представители РВИО.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в морской столице ДНР специалисты восстанавливают разрушенный украинскими боевиками памятник прославленному живописцу Архипу Куинджи. Как отметили в Российском военно-историческом обществе, в порядок будет приведена и сама территория вокруг памятника. Там будет прекрасный парк с демонстрацией лучших картин именитого художника.

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