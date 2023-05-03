Более 400 боеприпасов выпустили ВСУ за сутки по территории ДНР

Противник подверг мирные кварталы поселков и городов новым обстрелам. Фото (архив): ДНР онлайн
За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 424 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что под вражеским огнем оказались семнадцать населенных пунктов ДНР - Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Еленовка, Озеряновка, Михайловка, Широкая Балка, Яковлевка, Новоселовка Вторая, Новотроицкое, Петровское, Сладкое, Ольгинка, Благодатное, Никольское и Владимировка.
Под обстрелами погиб один человек.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Куйбышевском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.
Сообщается также, что украинскими снарядами повреждены 5 жилых домов и 1 объект гражданской инфраструктуры в Республике.
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