ВСУ убили мужчину в Куйбышевском районе Донецка

В результате обстрела погиб мужчина 1962 года рождения. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив порядка 15 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улце Кузнецкой, 29 погиб мужчина 1962 года рождения. Зафиксированы также повреждения частных жилых домов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

Ранее украинские боевики открыли огонь по Никитовскому району Горловки, обстреляв здания котельной № 15 ГП «Донбасстеплоэнерго» по улице Продольной, а также многоквартирные жилые дома на улице Лебедева-Кумача.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 293 боеприпаса. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Еленовка, Петровское и другие населенные пункты.

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