Россия будет добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах вернулась в нормальное русло

Президент России по видеосвязи принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе. Фото: www.kremlin.ru

Российские власти будут делать все для того, чтобы жизнь в новых регионах вернулась в привычное русло. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.

По словам главы государства, сейчас в новых регионах ведутся интенсивные восстановительные работы - строятся и ремонтируются жилье и дороги, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.

- Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло, - подчеркнул президент России.

Владимир Путин также добавил, что, несмотря на все сложности, такая масштабная работа сейчас активно ведется и в Донбассе, и в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России по видеосвязи принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе. По словам Владимира Путина, российские власти будут прилагать усилия для дальнейшего развития транспортного сообщения в городе.

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