Российские военные уничтожили три огневых позиции ВСУ под Авдеевкой

Под прицелом также оказалась огневая позиция минометного расчета противника. Фото (архив): ЛИЦ

Российские военные уничтожили несколько огневых позиций ВСУ под Авдеевкой. Кроме того, они нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника, ликвидировав до десятка украинских боевиков. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

- На Авдеевском тактическом направлении артиллерийскими подразделениями «Южной» группировки войск в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ, огневая позиция минометного расчета, нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до 10 украинский военнослужащих, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в Красногоровке. Цель удалось ликвидировать прицельным огнем из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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