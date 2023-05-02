Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в Красногоровке

Вражеский радар обнаружили на одной из высоток города. Фото: УНМ ДНР

Бойцы 1-го армейского корпуса нанесли точный ракетный удар по контрбатарейному радару ВСУ, расположенному в Красногоровке под Донецком. Военнослужащие бригады, ранее известной как 100-я бригада Народной милиции ДНР, смогли обнаружить цель и ликвидировать ее прицельным огнем из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

- 110 бригаде 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) удалось выявить используемую противником РЛС контрбатарейной борьбы в населенном пункте Красногоровке. Цель была уничтожена расчетом противотанкового ракетного комплекса «Корнет», - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные метким выстрелом ПТУР уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Красногоровке. Противник закрепил оборудование на одной из высоток города. Однако ненадолго.

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