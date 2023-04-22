Российские военные метким выстрелом ПТУР уничтожили наблюдательный пост ВСУ в Красногоровке

На одной из многоэтажных домов в Красногоровке противник установил камеру видеонаблюдения. Фото: УНМ ДНР

В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, как отличились военнослужащие 110-й армейской бригады. В официальном телеграм-канале ведомства разместили видео, на котором видно, как бойцы метким пуском противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили один из наблюдательных постов ВСУ в Красногоровке. На видео видно, что противник закрепил оборудование на одной из высоток в оккупированном им городе. Однако ненадолго.

Объект удалось уничтожить при помощи противотанковой управляемой ракеты. Фото: УНМ ДНР

- Военнослужащие 110 бригады (ранее 100 бригада НМ ДНР) 1 Донецкого армейского корпуса при помощи противотанкового ракетного комплекса «Хризантема» уничтожила камеру видеонаблюдения боевиков ВСУ, тем самым лишив украинских националистов возможности наблюдать обстановку на этом участке фронта, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили попытки контрнаступления ВСУ на четырех направлениях. Украинские боевики переходили в атаку малыми группами при серьезной поддержке артиллерии.

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