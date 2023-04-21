Российские военнослужащие отразили попытки контрнаступления ВФУ на четырех направлениях

Попытки контрнаступления ВФУ на четырех направлениях были успешно отражены. Фото: ДАН

Денис Пушилин заявил о попытке украинских боевиков перейти в контрнаступление на четырех направлениях малыми группами при поддержке артиллерии. Российским военнослужащим удалось в непростых условиях отразить эти попытки. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

— На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при серьезной поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления. Практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций, но это удалось ценой серьезных усилий, — отметил Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что в рамках отражения вражеских атак некоторые военнослужащие получили ранения.

— Безусловно, есть и раненные, есть и погибшие. Не такое большое количество, но каждая жизнь нашего военнослужащего дорога. Контрнаступление это серьезно, было использовано большое количество артиллерийских снарядов в попытках «прощупать» разведбоем наши возможности, — добавил Денис Пушилин.