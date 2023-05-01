Российские войска уничтожили эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ под Краматорском

ВС России нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска. Фото: ТГ/Солнцев

Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии под Краматорском. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что российским военным удалось значительно проредить арсенал ВСУ - в общей сложности, были уничтожены до 200 тонн боеприпасов.

- В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о возможном контрнаступлении ВСУ и освобождении Краматорска. Руководитель Республики считает, что рано или поздно контрнаступление начнется. Но не в начале мая - из-за дождей. Денис Пушилин уверен, что у противника ничего не получится. Российские войска готовы во всеоружии встретить врага и дать ему отпор. Пушилин отметил, что после освобождения Артемовска одним из направлений наступления российской армии может стать Константиновка. А вся территории ДНР обязательно будет освобождена.

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