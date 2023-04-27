Денис Пушилин рассказал о возможном контрнаступлении ВСУ и освобождении Краматорска

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на вопрос Анастасии из Макеевки о том, стоит ли ожидать контрнаступления Украины на Республику. А житель Краматорска Николай поинтересовался у руководителя региона, когда освободят их город.

- Мы 9 лет живем в условиях, когда нас пугают большим наступлением ВСУ, пытаются таким способом деморализовать, - заявил Денис Пушилин.

Он считает, что рано или поздно контрнаступление начнется. Но не в начале мая - из-за дождей. Денис Пушилин уверен, что у противника ничего не получится. Российские войска готовы во всеоружии встретить врага и дать ему отпор.

По поводу сроков освобождения Краматорска и других оккупированных городов ДНР, Глава Республики не стал делать прогнозы и называть конкретные сроки – этого никто сейчас сделать не сможет.

Пушилин отметил, что после освобождения Артемовска одним из направлений наступления российской армии может стать Константиновка. А вся территории ДНР обязательно будет освобождена.

Напомним, Денис Пушилин сегодня в шестой раз напрямую общался с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

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