ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР из крупнокалиберных орудий

С начала суток по Республике были выпущены десятки снарядов, преимущественно, западного образца. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские боевики продолжают обстреливать территорию ДНР из крупнокалиберных орудий. С начала текущих суток они выпустили в ее направлении десятки снарядов, преимущественно, западного образца. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под огнем ВСУ уже оказались Донецк, Макеевка, Горловка, а также Михайловка, Новобахмутовка, Петровское, Никольское и Благодатное. Противник наносит удары из арторудий калибром 122, 152 и 155 мм (стандарт НАТО).

По данным СЦКК, всего за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 198 артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики. В результате обстрелов была ранена женщина и повреждены 2 жилых дома в Куйбышевском районе Донецка. Гражданская инфраструктура не пострадала.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

От обстрелов ВСУ за день в ДНР погибли два мирных жителя, еще десять – получили ранения

Украинские боевики открывают огонь по мирным кварталам Республики (подробнее)