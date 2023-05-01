ВСУ в Артемовске сменили тактику после применения Россией фугасных авиабомб типа ФАБ-500

Потери украинской армии в Артемовске оказались настолько значительными, что ее командованию пришлось сменить тактику Фото: Александр КОЦ

Украинские военные в Артемовске резко поменяли тактику после применения Воздушно-космическими силами России планирующих авиабомб типа ФАБ-500. Об этом сообщил «РИА Новости» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он рассказал, что раньше ВСУ в Артемовске оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвалах обустраивали склады и штабы. Однако после удара российской авиабомбой все они оказались обречены. Потери украинской армии оказались настолько значительными, что ее командованию пришлось сменить тактику.

Теперь ВСУ делают упор на беспилотники, точнее, маленькие квадрокоптеры.

- Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте, - заявил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Артемовска. Украинские боевики вели огонь по мирным жителям во время эвакуации.

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