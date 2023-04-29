Следственный комитет будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Артемовска

Следственный комитет даст правовую оценку действиям ВСУ. Фото: СК РФ

Специалисты Следственного комитета Российской Федерации будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Донбасса. Украинские боевики открыли огонь по мирным жителям Артемовска во время эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Эвакуированный из Артемовска мужчина рассказал в СМИ, что во время того, как проводилась эвакуация, ВФУ вели огонь по мирным жителям. Из-за прямого попадания из гранатомета у мужчины погибли четверо друзей. Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к данным преступлениям лиц будет дана правовая оценка, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее Следственный комитет начал расследование по факту ранения подростка ВСУ в Петровском районе Донецка.

Тем временем российские военнослужащие продолжают освобождать Артемовск. Ранее врио Главы ДНР заявил, что военные контролируют уже 90% города, а бои сейчас ведутся в районе высоток.

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