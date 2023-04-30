Вузам ДНР выделили квоты на получение стипендий Президента России и Правительства РФ

Стипендии Президента России Владимира Путина и Правительства РФ выплачивают студентам и аспирантам, добившимся успехов в учебе по техническим и естественно-научным направлениям. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

Количество квот по вузам. Инфографика: Администрация Главы ДНР

- К ним относятся информатика, электроника, приборостроение, машиностроение, архитектура и технологии строительства, электро-, тепло- и ядерная энергетика, химические технологии, физико-технические науки и др., - говорится в сообщении.

Размер ежемесячной стипендии Президента РФ:

— для студентов — 7000 рублей;

— для аспирантов — 14 000 рублей.

Количество квот по вузам. Инфографика: Администрация Главы ДНР

Размер стипендии Правительства РФ:

— для студентов — 5000 рублей;

— для аспирантов — 10 000 рублей.

Количество квот по вузам. Инфографика: Администрация Главы ДНР

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