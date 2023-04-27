В ДНР заявили, что вопрос о проведении весеннего призыва на военную службу в Республике не стоит

Весеннего призыва на срочную службу в ДНР не будет. Фото: УНМ ЛНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал про особенности весеннего призыва в 2023 году. Отвечая на вопросы жителей в ходе сегодняшней прямой линии, он подтвердил, что нынешняя призывная компания пройдет в Республике без отправки в войска.

- Что касается призыва, то у нас в Республике особые условия по объективным причинам. С учетом масштабности мобилизационной компании, конечно же, сейчас было неправильным прибегать еще и к призыву текущему - весеннему или осеннему, - отметил он, напомнив, что широкая мобилизационная компания в регионе в прошлом году привела к дефициту кадров в различных отраслях.

Глава Республики подчеркнул, что подписанный им недавно указ касается упорядочения всех учетных данных для местных военкоматов, так как это впоследствии может отразиться на трудоустройстве граждан.

- Но пока весной точно никакого призыва для молодых людей, специалистов не предусмотрено, - заверил он, добавив, что с учетом нынешней обстановки не видит никаких предпосылок и для призыва осенью.

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