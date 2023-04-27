На прямую линию Дениса Пушилина поступило порядка 2500 вопросов

Главе Республики задали более 2500 вопросов. Фото: АГ ДНР

За время работы чат-бота к прямой линии Дениса Пушилина поступило более 2500 вопросов. Они касались водоснабжения, ремонта дорог, получения паспортов и других важных для жителей региона тем. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Для Донецка самым острым вопросом остается водоснабжение, для Горловки – состояние дорог. Наиболее часто жители региона обращались с просьбой прокомментировать порядок проставления штампов в российских паспортах, вопросы социальных выплат и когда будет освобождена вся территория ДНР, — подчеркнули в администрации.

В администрации также добавили, что вопросы на прямую линию с врио Главы Республики поступали как от жителей ДНР, так и от людей, которые проживают в населенных пунктах, временно оккупированных Украиной.

Напомним, что прямую линию можно будет посмотреть в телеграм-канале Главы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и по всем телеканалам ДНР, а также на сайте «КП».

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