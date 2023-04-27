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НовостиПолитика27 апреля 2023 12:26

Врио Главы ДНР рассказал о процедуре оформления российского паспорта для маломобильных граждан

Денис Пушилин заявил, что эта процедура уже отработана
Виктория ПОДАРОВА
Маломобильные граждане Республики могут оформить паспорт на дому

Маломобильные граждане Республики могут оформить паспорт на дому

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рассказал о процедуре оформления российского паспорта для маломобильных жителей региона. Денис Пушилин подчеркнул, что родственники, соседи или волонтеры могут обратиться в МВД Республики, а сотрудники ведомства помогут оформить документ на дому.

— Процедура оформления российского паспорта для маломобильных граждан уже отработана. Сосед, волонтер или родственник обращается в МВД по месту регистрации или месту фактического проживания. В ведомство предоставляются документы, подтверждающие невозможность передвижения заявителя, указывается номер телефона инвалида и адрес, — отметил Денис Пушилин в ходе прямой линии. —

Врио Главы Республики добавил, что после этого сотрудники Миграционной службы МВД выезжают, проводят дактилоскопию, делают фото, оформляют заявление. Когда паспорт готов — привозят домой.

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