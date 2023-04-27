Врио Главы ДНР рассказал о процедуре оформления российского паспорта для маломобильных граждан

Маломобильные граждане Республики могут оформить паспорт на дому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рассказал о процедуре оформления российского паспорта для маломобильных жителей региона. Денис Пушилин подчеркнул, что родственники, соседи или волонтеры могут обратиться в МВД Республики, а сотрудники ведомства помогут оформить документ на дому.

— Процедура оформления российского паспорта для маломобильных граждан уже отработана. Сосед, волонтер или родственник обращается в МВД по месту регистрации или месту фактического проживания. В ведомство предоставляются документы, подтверждающие невозможность передвижения заявителя, указывается номер телефона инвалида и адрес, — отметил Денис Пушилин в ходе прямой линии. —

Врио Главы Республики добавил, что после этого сотрудники Миграционной службы МВД выезжают, проводят дактилоскопию, делают фото, оформляют заявление. Когда паспорт готов — привозят домой.

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