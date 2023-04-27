Денис Пушилин ответил на предложение об использовании шахтных вод для отопления

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на предложение об использовании шахтных вод для отопления.

Поступило предложение об использовании откачиваемых из шахт вод в системе отопления. В частности, из донецкой шахты имени Горького.

- Шахтные воды с учетом их качества, химического состава, наличия опасных примесей губительны для водопроводных сетей, - заявил Пушилин.

Он отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался, привлекались специалисты, в частности, из Санкт-Петербурга. Единственное место в ДНР, где более-менее шахтная вода подходит по своему составу – это Кировское. Там она будет использована для местной котельной. И то для этого потребовалось дорогостоящее оборудование для очистки.

Денис Пушилин обратил внимание, что даже использование воды из скважин нанесло определенный урон для теплосетей, которые очень чувствительны к качеству воды.

Напомним, Пушилин в шестой раз напрямую общается с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

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