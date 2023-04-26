Российские артиллеристы уничтожают укрепления ВСУ в Артемовске из мощных минометных систем «Тюльпан»

Мины самоходных «Тюльпанов» применяют там, где нужен удар потяжелее. Фото: УНМ ДНР

Мощнейшие «Тюльпаны» разбирают укрепления ВСУ в Артемовске, поддерживая российских штурмовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что тяжелые минометные системы 2с4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров способны разрушить даже самые укрепленные бункеры противника.

- Именно для поддержки штурмующих групп и уничтожения самых укрепленных позиций ВСУ на Артемовском направлении их применяют артиллеристы ВС РФ, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска. При этом они продолжают уничтожать украинских военных и наемников в западной части города. Штурмовиков поддерживают авиация и спецназ. Так, за прошедшие сутки российская авиация совершила в этом районе четыре вылета для поддержки штурмовых групп, артиллерией были выполнены 59 огневых задач.

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