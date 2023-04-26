Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска

В городе продолжаются ожесточенные бои Фото: Александр КОЦ

Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать на севере и юге Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что за минувшие сутки российские штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города. Штурмовиков поддерживали авиация и спецназ.

- Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям, а также пресекали попытки украинских подразделений контратаковать на северном и южном флангах, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что за сутки российская авиация совершила в этом районе четыре вылета для поддержки штурмовиков, артиллерией были выполнены 59 огневых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск. Штурмовые отряды продолжают уничтожать противника в западной части города.

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