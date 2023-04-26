В ДНР в этом году компенсации за утраченное имущество и жилье получили более 7 тысяч жителей

Из-за боевых действий многие люди лишились крова над головой. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике в этом году выплатили компенсации за утраченное в ходе боевых действий имущество и жилье более 7 тысячам жителей. Об этом сообщили ДАН в региональном Министерстве труда и социальной политики.

- В 2023 году предоставлена компенсация за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости 7 200 пострадавшим лицам, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР приняли 30 тысяч положительных решений по выплате компенсаций за утраченное жилье. В Республике организовали работу 38 «горячих» линий, где могут ответить на вопросы о компенсации.

Отметим, что с видом компенсации жители могут определиться сами: либо получить компенсационное жилье в многоквартирном доме, либо получить средства для приобретения или строительства нового жилья - в объеме 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади.

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