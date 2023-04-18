В ДНР приняли 30 тысяч положительных решений по выплате компенсаций за утраченное жилье

Для получения компенсации необходимо подать заявку, которую рассмотрит специальная комиссия (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Более 30 тысяч положительных решений на выплату компенсаций за утраченное жилье принято в Донецкой Народной Республике. Об этом по итогам оперативного совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов сообщил Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.
— Обсудили с коллегами ряд актуальных вопросов, среди которых компенсационные выплаты за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество. За весь период принято более 30 тысяч положительных решений на поступившие заявки от пострадавших, — отметил Солнцев.
Председатель подчеркнул, что на местах организована работа 50 специально созданных комиссий, функционируют 38 телефонных «горячих» линий по данному вопросу.
На оперативном совещании рассмотрели также вопросы коммуникации власти с населением, организацию работ временного характера, исполнения бюджета, перерегистрации общественных организаций и исполнительской дисциплины.
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